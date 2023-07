Teleurstelling op Wimbledon hakt er hard in bij tennisster Maryna Zanevska: “Bereid me voor op het einde van mijn carrière”

Maryna Zanevska (WTA 88) reageerde maandag erg teleurgesteld nadat ze verloor in de eerste ronde op Wimbledon. De in Oekraïne geboren Belgische verloor met 6-1 en 7-5 van de 37-jarige Tsjechische Barbora Strycova (WTA 623). Strycova was al eens halvefinaliste in Londen. Dat was in 2019, toen ze er ook de dubbeltitel pakte.

“Ik ga geen excuses zoeken”, zei de 29-jarige Zanevska aan Sporza na haar nederlaag. “Ik speelde niet goed genoeg, ongeacht de rugpijn waar ik al een tijdje mee sukkel en die ik voor de wedstrijd al voelde opspelen. Ik raakte snel gefrustreerd en gaf te snel op. Ik ben eigenlijk ontevreden met wat ik hier liet zien. Ik denk dat dit mijn laatste deelname aan Wimbledon was”, zuchtte ze.

Zanevska heeft al een aantal maanden last van haar rug, maar de laatste weken werden de klachten steeds erger. Onze landgenote gaf de fysische problemen al toe tijdens Roland Garros, maar sindsdien verbeterde de situatie amper.

© BELGA

“Ik neem nu de tijd om te herstellen, al weet ik niet of dat voldoende zal zijn”, ging ze verder. “Ik denk dat ik alles al heb geprobeerd. Dit speelt me niet alleen fysiek parten, ook mentaal eisen deze problemen een grote tol. Je voelt je nooit 100 procent en dat is exact wat je nodig hebt om op het hoogste niveau te presteren. Ik bereid me voor op het einde van mijn carrière. De kracht om verder te gaan is weg. Ik denk er nog even over na want na een nederlaag reageer je altijd emotioneel, maar ik denk dat mijn besluit vast staat.”