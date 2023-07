Hond die vastzit in kanaal weigert gered te worden door politieagenten, tot ze de ‘grote middelen’ inzetten

Een Duitse herdershond kwam vorige week vast te zitten in een kanaal in de Amerikaanse staat Arizona. Een bezorgde voorbijganger trommelde enkele agenten op om het dier te redden, maar al snel bleken ze voor een moeilijke uitdaging te staan, want het dier zwom steeds weg als er een agent in de buurt kwam. De patrouille bedacht daarom een slimme oplossing om de hond terug naar de oever te lokken. “Daar gaat mijn vieruurtje”, klinkt het tijdens de reddingsactie.