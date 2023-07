Van Marc Wauters tot Gert Steegmans: deze Limburgers gingen Jasper Philipsen voor als ritwinnaar in de Tour

Dankzij de overwinning van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in Bayonne is de lijst van Limburgse Tourritwinnaars weer een tikje groter geworden. De Vlam van Ham zorgde maandag al voor de 28ste Limburgse ritzege in de Ronde van Frankrijk. Een overzicht.

De Zuid-Franse stad Bayonne lijkt haast Limburgs territorium. Tweemaal eerder was er al een gouwgenoot aan het feest. In 1931 opende Peltenaar Gerard Loncke er de Limburgse Tourrekening. Een tweede bronsgroene etappezege – was getekend Willy Vannitsen - viel te noteren in een jaartal eindigend op een 2: 1962. Om de 1-2-3 te completeren, maakt Philipsen het nu af in 2023. De Vlam van Ham bezorgde Limburg zo een 28ste Tourtriomf. Enig idee hoe zijn voorgangers ook alweer heetten en wanneer ze aan het feest waren? Een overzicht…