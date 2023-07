Sprintrivaal Fabio Jakobsen vond sprint van Jasper Philipsen niet zuiver op de graat: “Dit is niet mooi voor de koers”

Jasper Philipsen knalde maandag naar ritwinst in de Tour. In volle sprint was er een incident met Wout van Aert, waardoor de Limburger minutenlang moest wachten op bevestiging. De jury zag er uiteindelijk geen graten in om Philipsen te straffen. Concurrent Fabio Jakobsen daarentegen...

“Ik probeerde gewoon de kortste weg naar de finish te nemen. Ik zou gek geworden zijn als ze mij deze ritzege hadden afgepakt”, reageerde ‘De Vlam van Ham’ na de finish. Van Aert diende ook geen klacht in en zei dat hij zowel Philipsen als toeschouwers raakte in volle sprint.

Jakobsen - enkele jaren geleden zoals bekend slachtoffer van een zware valpartij in volle sprint - kwam als vierde over de meet en vond de sprint van Philipsen niet zuiver op de graat.

“Ik heb er wel mijn twijfels bij”, zei hij bij de NOS. “Als je op anderhalve meter van de boarding begint, dan denk ik niet dat je hem zo ‘dicht moet doen’. Het maakt de overwinning ook iets minder mooi voor hem zelf. We willen geen valpartijen. Van Aert moet inhouden omdat de boarding dichtbij komt. Zoals ze bij het SafeR (een nieuw orgaan om de veiligheid in de koers te verbeteren, red.) zeiden: dit is wel een incident waar ze naar moeten kijken. Dit is niet mooi voor de koers.”

De Nederlander van Soudal Quick-Step was sowieso niet te spreken over de finish van Bayonne. “Dat slingeren van links naar rechts… We hebben hier kilometers aan rechte wegen. Waarom niet gewoon zorgen dat die laatste 500 meter niet sowieso rechtdoor is? Dan krijg je dit soort ellende niet.”

Over zijn resultaat: “We zaten er op tijd. We wisten dat het veel draaien en keren was, dus we wilden vroeg vooraan zitten. Toen kwam Laporte met Van Aert voorbij. Zij duwden me wat uit het wiel bij Morkov, maar Michael wachtte op mij. Toen zaten we nog wel oké. Daarna wachtten we samen net iets te lang en werden we ingesloten door Jayco en Lotto. Dan zat ik in het midden met frisse benen, maar niet in een winnende positie. Ik had de benen om te winnen, maar positioneren is de helft van het werk bij sprinten. Ik baal er van, maar de ploeg is sterk en er komen nog kansen.”

Geen klacht dus vanuit Jumbo-Visma, maar ook geen volledige vrijspraak bij de Nederlandse equipe. Van Aert stelde dat het “moeilijk te zeggen” was of Philipsen iets verkeerd deed. Hetzelfde geluid bij ploegleider Arthur van Dongen.

“Wout startte in derde positie, exact zoals we gepland hadden”, aldus de Nederlander bij Cyclingnews. “De regels van de UCI zeggen echter dat de laatste 200 meter in een rechte lijn moeten zijn en dat was hier niet het geval. Dan is het normaal dat dingen zoals dit gebeuren, maar dan nog was het aan de jury om te beslissen. Het is wat het is. Misschien is het deel van de koers dat de renner die de sprint leidt de kortste route naar de finish neemt, maar Wout heeft er vrede mee. Het is ook niet aan ons om te beslissen wat goed of slecht is.”

© AFP

“Philipsen was te sterk”

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) kon vrede nemen met zijn tweede plaats in de derde Tourrit. “Ik voelde me heel goed, maar er was er nog één beter”, vertelde de 28-jarige Duitser. “Enkele seconden dacht ik dat ik kon winnen, maar Philipsen behield zijn snelheid. Hij was de sterkste.”

“Het was een hectische sprint, maar mijn teammaats leverden fantastisch werk en loodsten me er doorheen. We zijn hier voor het algemeen klassement (met Mikel Landa en Pello Bilbao), geweldig dat ze dit dan toch nog voor mij doen. Op zich is dit een heel goed resultaat, waar ik best trots op ben. Toch is het ook een beetje jammer, want als sprinter wil je natuurlijk altijd winnen. Een ritzege in de Tour blijft mijn droom. Voor mij is dat niet zo evident als voor de echte topsprinters. Zij finishen altijd in de top drie, voor mij is dat hard werken.”