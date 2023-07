Voormalig VTM-nieuwsanker Ingrid De Putter (66) overleden

Ingrid De Putter is maandag op 66-jarige leeftijd onverwacht in haar slaap overleden. Dat laat HLN weten. Ze laat haar man en een zoon na.

Ingrid De Putter was van bij de start van VTM in 1989 te zien als journaliste en later als nieuwslezeres, een job die ze tot 2004 deed. Daarnaast was ze ook presentatrice van Oproep 2020 en zat ze mee in het panel van Recht van Antwoord, een programma van Goedele Liekens. Door een blessure aan haar oog moest ze in 2004 stoppen met nieuws lezen en werd ze eindredacteur.

Daarnaast richtte De Putter samen met haar man Commanderij Leuven op, de Leuvense afdeling van de Vlaamse Wijngilde.