“F*ck man, ik zat kapot!”: Jasper Philipsen na finish overladen met knuffels van dolblije Van der Poel, z’n vriendin én Cavendish

Eerste massasprint, eerste ritzege voor Jasper Philipsen in de Tour. Onze landgenoot was in de straten van Bayonne de snelste van het pak. Met dank aan Jonas Rickaert én Mathieu van der Poel. De Nederlander trok van 550 tot 250 meter het tempo op naar 70 km/u, tot jolijt van Philipsen. “Goeie lead-out”, lachte de Limburger na de finish na knuffels van z’n vriendin Melanie en Mark Cavendish. “F*ck man, ik zat kapot”, antwoordde de Nederlander, waarna ze poseerden van de camera’s.