VOORBESCHOUWING RIT 4 (Dax-Nagaro): Is Mark Cavendish op autocircuit nog rap genoeg om in de sprint snelle bolides als Philipsen en Van Aert af te houden?

Wordt dit de dag waarop Mark Cavendish op het autocircuit Paul Armagnac onversneden Tourgeschiedenis schrijft? Het is alvast de tweede kans in zijn laatste grande boucle om die 35ste ritzege in zijn carrière te pakken en daarmee een nieuw record neer te zetten. Dan moet hij wel voorbij heel wat snelle bolides op twee wielen.

Kort * Start: om 13.05 uur * Aankomst: om 17.12 uur * Afstand: 181,8 km (defilé van 4,9 km)

Het parcours:

Op papier is dit qua profiel de lichtste rit sinds we er zaterdag in Bilbao aan begonnen. Er zijn slechts 1659 hoogtemeters, wat minder dan de helft is van die fameuze openingsetappe van zaterdag. Meer zelfs: er valt maar één punt te verdienen voor het bergklassement. De Côte de Dému ligt op een 27-tal kilometer van de streep. De helling is slechts twee kilometer lang en het stijgt gemiddeld slechts 3,5 procent. De drager van de bolletjestrui weet dus dat hij woensdag wel nog aan de start staat in dat leiderstrui, al is het die dag wel andere koek.

De tussenspurt ligt in Notre-Dame-des-Cyclistes. Veel symbolischer kan de naam van een plaats niet zijn. Het ligt in Labastide-l’Armagnac, een gemeente in de Landes. Het is een sprint rechttoe rechtaan. De laatste 1800 meter op de D626 is het simpelweg rechtdoor.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Meteen een tweede kans voor de sprinters. Wat wel opvallend is: ze komen aan op het autocircuit van Nogaro. Dat is toch altijd een beetje speciaal. Het asfalt is ook gemaakt om snel over te rijden, dat helpt voor een spurter. En er is veel plaats, met mooie bochten. Er zal gevlogen worden. Er is een circuit waar het niet bolt: Francorchamps. Daar was in 1989 ooit een aankomst in de Tour. Amai, dat viel tegen.”

Onze sterren:

De pure spurters zijn vandaag aan zet. Het gaat over snelheid en nog eens snelheid. Het is de dag waarop Fabio Jakobsen zijn tweede Tourritzege in zijn carrière kan boeken. Het kan een clash worden met zijn landgenoot Dylan Groenewegen, maar ook met Mark Cavendish die in de Gers al een historisch record van 35 Tourritzeges kan pakken. Maar het kan net zo goed de dag worden waarop Caleb Ewan een einde maakte aan een droogte. De jongste drie grote ronden die hij reed, won Pocket Rocket niet meer.

En dan hebben we het nog niet gehad over Wout van Aert en Jasper Philipsen, onze twee snelste spurters. Benieuwd wat Jordi Meeus kan neerzetten in een gezelschap dat o.a. nog powerspurters als Mads Pedersen en ouwe taaie Peter Sagan bevat.

Onze sterren *** Jasper Philipsen ** Fabio Jakobsen, Wout van Aert * Mark Cavendish, Jordi Meeus, Caleb Ewan

Dit zijn de sleutelmomenten:

Dat is het Circuit Paul Armagnac in Nogaro. De laatste drie kilometer zijn er een achttal bochten. De weg is wel negen meter breed. De laatste rechte lijn is 750 meter lang. Dé kunst zal dus zijn om op het juiste moment uit het wiel van de lead out te komen of diegene die de sprint aantrekt. De wind is verwaarloosbaar. Het is één Beaufort en staat de laatste 750 meter schuin op kop. De laatste kilometer loopt het we licht bergop, van 92 meter boven de zeespiegel naar 95 meter.

Dit moet u nog weten:

* Dax is een stadje dat in de Landes ligt en dat warme thermen bevat en waardoor de Adour stroomt. Het is voor de zevende keer dat Dax in het grote boek van de Tour is opgenomen. Er kwamen ook vier ritten aan. In 2000 werd Geert Verheyen er tweede achter Paolo Bettini. In 1958 won onze landgenoot Martin Vangeneugden er. Hij won in totaal zes etappes en overleed op 82-jarige leeftijd toen hij thuis voor televisie naar de Tour zat te kijken en getroffen werd door een hersenbloeding.

Huldiging * Bij de start wordt André Darrigade gehuldigd. De legendarische sprinter die ook wel de ‘Vliegende Bask of de Haas van de Landes’ als bijnaam had, was een beetje een Cavendish avant la lettre. ‘Dédé’ werd geboren in het naburige Narosse en wordt in april 94 jaar. In de Tour alleen al won hij 23 ritten en pakte twee keer het groen mee naar Dax.

* De etappe trekt door de Landes en de Gers. Onderweg is er een eerbetoon aan Luis Ocana, de ex-Tourwinnaar die negentien jaar geleden uit het leven stapte en zich in Caupenne-d’Armagnac had gevestigd. Het is de buurgemeente van Nogaro dat een dorp is met amper 2350 inwoners.

* Notre-Dame-des-Cycliste is een kapel waar de Franse renners uit de streek voor de Ronde van Frankrijk altijd gingen bidden om een goede afloop. Zowat de Franse variant van het kerkje in Madonna del Ghisallo. Daar wordt de vierde tussenspurt van deze Tour gehouden.

* Nogaro zelf bevat enkele gebouwen uit de elfde eeuw, waaronder de kerk Notre-Dame-de-Bouit die ook de Notre-Dames-des-Pilotes is. De reden ligt voor de hand in deze streek die leeft van de armagnac en van de foie gras en waar ook stierengevechten worden gehouden.

Merckx won er al * Eddy Merckx kent het autocircuit van Nogaro. Hij won er in 1974 het Azencriterium voor Freddy Maertens en de vorig jaar overleden Gerben Karstens. Dat is een dernykoers die ondertussen al lang van de kalender is verdwenen.

* Het circuit Paul Armagnac was het eerste permanente circuit in Frankrijk. Het werd in 1960 gebouwd. Veertien dagen geleden werd er het Franse kampioenschap voor camions gehouden. Toen in 1962 Paul Armagna in Monthléry verongelukte, kreeg het circuit van Nogaro zijn naam.

* De Tour en autocircuits? Het gebeurt niet zo dikwijls dat het in een koers in lijn wordt gebruikt. Voor een tijdrit gebeurde dat wel frequenter maar voor de kroniek van een aangekondigde massaspurt? We moeten terug naar Zolder 1981 toen Eddy Planckaert op zijn 22ste verrassend Freddy Maertens klopte. In 1975 won de Fransman Jacques Esclassan op het Circuit Bugatti, bekend van de 24 Uren van Le Mans.

* Een aantal renners kent het Circuit Paul Armagnac wel want zes jaar geleden eindigde er een etappe van de Route du Sud. Elia Viviani, dit keer afwezig, was er toen achtste, Bryan Coquard negende.