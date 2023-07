Bij snelheidscontroles in Beringen zijn maandag 112 bestuurders geflitst in de Nieuwendijk. Daar passeerden bijna 1.100 voertuigen. Een op de tien reed dus te snel. De radar in de Beverlosesteenweg stelde 18 snelheidsovertredingen vast op 760 gecontroleerden. In de Zuidstraat tenslotte werden 12 hardrijders geflitst op een totaal van 565 gecontroleerden.