Meteen raak voor Jasper Philipsen na straffe lead-out van Mathieu van der Poel: “Zou gek geworden zijn als ze mij dit hadden afgepakt”

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) kon zijn derde ritzege in de Tour maandag twee keer vieren: op de meet en nog eens nadat de wedstrijdjury hem de overwinning na lang beraad daadwerkelijk toekende. “Ze hebben me lang in spanning gehouden”, lachte de 25-jarige Limburger.

Wout van Aert werd in volle sprint licht gehinderd door Philipsen. “We gingen allebei voluit, zo gaat dat in de Tour de France, ik denk niet dat ik iets verkeerd gedaan heb”, vertelde Philipsen. “Het was een verraderlijke finale, met die bocht op het einde. Ik probeerde gewoon de kortste weg naar de finish te nemen. Ik zou gek geworden zijn als ze mij deze ritzege hadden afgepakt. Dan was het kot even te klein, denk ik.”

Philipsen was verder vol lof over zijn team. “Ik ben heel blij met de prestatie van het team. Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel deden een fantastische job. Het is fantastisch om iemand als Mathieu als leadout voor je te hebben. Als hij de ruime heeft om te gaan, weet je dat niemand er nog over komt. Ik ben blij dat de eerste binnen is, dat is altijd de moeilijkste. Ik ben hier al heel blij mee, maar hopelijk volgen er nog en uiteraard is de groene trui dan ook een doel.”

Van der Poel, die in de laatste rechte lijn een sprint van 300 meter aan 70 km/u trok, was bijna even blij als zijn ploegmakker. “In de tweede etappe wilde ik zo veel mogelijk energie besparen omdat ik wist dat deze derde rit wel eens heel zwaar zou kunnen gaan worden”, aldus de Nederlander. “In de eerste sprintersrit is het altijd heel hectisch, vooral omdat iedereen dan nog over goeie benen beschikt. Het is dan moeilijk om verschillen te creëren, maar ik denk dat we een perfecte lead-out hebben laten zien. Het zal moeilijk worden om Jasper weer op zo’n manier naar voren te loodsen, maar we doen natuurlijk ons uiterste best.”

Uiteraard wil Van der Poel ook zelf nog een ritje winnen. “Dat is nog steeds mijn doel. Ik kwam hier met een goede vorm naartoe, helaas had ik in het openingsweekend niet de benen die ik had willen hebben. Gelukkig duurt de ronde drie weken en zijn er nog genoeg kansen voor mij. Ik ben in ieder geval blij dat we als team deze overwinning al op zak hebben.