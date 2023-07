Edward Still wil geen degradatievoetbal spelen met KV Kortrijk: “De huidige situatie van de club schrikt me niet af”

Edward Still (32) is de vierde hoofdcoach in een jaar tijd die de pers toespreekt bij KV Kortrijk. De jonge trainer leidde vandaag zijn eerste training bij een KVK in problemen. Still moet voor stabiliteit zorgen en de club een verlengd verblijf in eerste klasse gunnen. “Ik ben niet naar hier gekomen om tegen de degradatie te voetballen.”

Het eerste grote vraagstuk van de drie is eindelijk opgelost. KV Kortrijk legt zijn vertrouwen in handen van Edward Still en heeft zo een nieuwe trainer te pakken. De ex-coach van onder meer Charleroi en Eupen moet KVK in eerste klasse houden. “KV Kortrijk is een mooie club met een rijke geschiedenis en een mooie traditie”, aldus de nieuwe T1. “Er hangt hier een speciale sfeer in het Guldensporenstadion, misschien wel een van de beste van het land. Iedereen die me kent, weet dat ik met een mix van ervaren spelers en jonge talenten werk. Dat zullen we hier ook proberen. Natuurlijk moeten we daarvoor nog een aantal transfers doen. Samen met de directie rekenen we nog op acht tot tien nieuwe namen. We zullen geen spelers aantrekken omdat we ons genoodzaakt voelen. We zullen die taak met zorg behandelen. Daarnaast ben ik niet naar hier gekomen om tegen de degradatie te voetballen. Bij Eupen was dat waarschijnlijk wel weer het geval geweest.”

De spelers lopen los met Jimmy Hempte, die aanblijft als assistent. — © BELGA

Moeilijke situatie

Het antwoord op de vraag of Kaminski de club nu overneemt, blijft voorlopig onbeantwoord. Alhoewel gaan er geruchten de ronde dat de deal is afgesprongen. De Amerikaanse investeringsgroep heeft normaal nog tot 6 juli de tijd om het geld op de rekening van Vincent Tan te storten. Aangenaam kan je de situatie zeker niet noemen. “De huidige situatie van de club schrikt me niet af. Ik weet dat we er vandaag moeilijk voor staan, maar dat komt wel goed. Ik heb een goede band met Rik Foulon (sportief directeur, red.) en Pieter Eecloo (naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe CEO, red.). Dat duo heeft me alles in detail uitgelegd en al mijn vragen beantwoord, ze waren eerlijk tegen mij. De fans hebben veel vragen, maar in de komende dagen zal er meer duidelijk worden.”

Afgelopen zaterdag oefende KV Kortrijk achter gesloten deuren tegen SK Beveren. De ploeg uit de Challenger Pro League legde de eersteklasser met 0-2 over de knie onder toeziend oog van Edward Still. “Ik was er inderdaad, maar daar heb ik niet veel van bijgeleerd”, zegt Still. “Ik ken de jongens al. Het was wel goed om eens te zien waar ze al staan op fysiek vlak.”

Edward Still (rechts) met Joseph Akpala, die tot nu toe de trainingen leidde en aanblijft als assistent. — © BELGA

Competitiestart

Eind juli opent KV Kortrijk zijn seizoen op het veld van KAA Gent. Meteen een ontmoeting met oud-speler Tsuyoshi Watanabe, maar vooral een lastige uitwedstrijd voor KVK. “We hebben nog een kleine vier weken om ons voor te bereiden. Dat is heel kort, maar dat lukt ons wel. Ik ken het schema van de club en die eerste match tegen Gent is zeer belangrijk. Er is nog veel werk aan de winkel, maar alles komt goed. We zullen er staan.”

Glenn Verbauwhede blijft aan als keeperstrainer. Joseph Akpala en Jimmy Hempte blijven aan als assistent, er komt er nog een derde bij. Daarnaast komt er nog een videoanalist van Club NXT de staff versterken.