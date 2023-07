David Goffin rekent in eerste ronde Wimbledon in vier sets af met ‘lucky loser’

David Goffin (ATP 123) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De 32-jarige Luikenaar haalde het in zijn eerste ronde in vier sets (6-2, 5-7, 6-2 en 6-0) van de Hongaarse ‘lucky loser’ Fabian Marozsan (ATP 96). De partij op Court N.2 duurde een uur en 56 minuten en werd een tijd onderbroken door de regenval in Londen.

Marozsan kwam maandag in extremis de Australiër Nick Kyrgios (ATP 33) vervangen, die zondagavond laat afmeldde met een polsblessure. Goffin staat dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel.

De Belgische nummer een treft in de tweede ronde de Chileense kwalificatiespeler Tomas Barrios Vera (ATP 133). Die versloeg in een Zuid-Amerikaans duel de Argentijn Sebastian Baez (ATP 46) in vier sets (7-6 (9/7), 3-6, 6-3 en 7-6 (7/2)).

Goffin neemt voor de negende keer deel aan Wimbledon. Twee maal haalde hij de kwartfinales, in 2019 en vorig jaar.

Naast David Goffin staat er met Kimmer Coppejans (ATP 188) nog een tweede Belg op de hoofdtabel. Coppejans plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel en ontmoet dinsdag in zijn eerste ronde de Australiër Alex De Minaur (ATP 17).

Bij de vrouwen verloor Maryna Zanevska (WTA 88) eerder op de dag haar eerste ronde in twee sets (6-1 en 7-5) tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 623), de voormalig nummer zestien van de wereld. Later op de dag komt Elise Mertens (WTA 28) nog in actie tegen de Slovaakse kwalificatiespeelster Viktoria Hruncakova (WTA 129).