“Dit pand aan de Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk wordt afgebroken en vervangen door 4 studio’s voor ex-gedetineerden”, zegt de Hasseltse schepen Derya Erdogan (RoodGroen+). — © Serge Minten

Hasselt

De stad Hasselt gaat een doorgangshuis voor gedetineerden bouwen in Sint-Lambrechts-Herk. In de 4 studio’s krijgen gevangenen die hun straf uitgezeten hebben, tijdelijk onderdak en begeleiding om hervallen te voorkomen. Dat wordt het eerste doorgangshuis in Limburg. Prijskaartje: 683.000 euro.