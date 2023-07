Waarom een video van rollende flessen plots viraal gaat op Tiktok

De eerste video van rollende glazen flessen op een trap dateert volgens Know your meme van 1 juni 2021. Die werd toen veel bekeken, maar niet in de mate van de nieuwe video die gepost werd door het account RachaPotes.

(lees verder onder de video)

Waarom die video’s nu zo viraal gaan? Volgens kenners is het een combinatie van twee zaken. In de eerste plaats de twijfel over of de flessen nu al dan niet zullen breken. In de compilatie is goed te zien hoe bepaalde flessen of bokalen het al na de eerste trap begeven, anderen gaan - soms zelfs gebarsten - door tot helemaal beneden. De tweede succesfactor is ASMR (autonomous sensory meridian response), wat een term is die slaat op de geluiden die je hoort in video’s en die bij heel wat mensen een rustgevend of zelfs opwindend gevoel opwekken.