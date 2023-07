Brandende afvalcontainer zorgt even voor paniek aan lagere school in Hasseltse Banneuxwijk

Een brandende afvalcontainer heeft maandag rond 18 uur even voor paniek gezorgd aan de lagere school in de Banneuxwijk in Hasselt. De enorme rookpluim verontrustte de buurt en ook de schooldirectie.

De brandweer snelde met de grote middelen toe omdat in eerste instantie werd gedacht dat het schoolgebouw in brand stond. Bij aankomst bleek de brand in een afvalcontainer te woeden. Daarin stak kunststof en dit zorgde voor de zwarte rook. Het vuur was in geen tijd onder controle en de school liep geen schade op.