Wout van Aert over incident met Philipsen, die lang moest wachten op bevestiging ritzege: “Ik raakte Jasper en het publiek, toen was het over”

Jasper Philipsen knalde maandag onhoudbaar naar winst in de Tour. Na afloop was het wel even wachten op de definitieve uitslag. De sprintbom van Alpecin-Deceuninck vocht een rechtstreeks duel uit met Wout van Aert, die op 150 meter van de streep de benen stilhield.

Van Aert kwam ei zo na naast Philipsen, maar toen stak er een stukje afsluiting uit en ging de weg schuin. Philipsen stak de armen de lucht in, Van Aert schudde het hoofd.

Na minutenlang wachten - met een passage van Tadej Pogacar - kwam pas het verdict: geen diskwalificatie voor de ‘Vlam van Ham’.

De beelden (vanaf 1:11):

“Ik ging de sprint aan langs de rechterkant van Jasper”, aldus Van Aert na afloop. “We zaten een beetje op dezelfde hoogte te sprinten en op een gegeven moment raak ik Jasper en aan de andere kant raak ik het publiek, waardoor ik mijn momentum volledig verlies. In de laatste 50 meter kwam ik niet meer aan sprinten toe. Gelukkig zijn we niet gevallen, maar ze kwamen dichtbij… De mensen die over de omheining hingen dan. Dan kon ik niet meer sprinten. Een klacht? Ik neem aan dat de jury alle beelden goed bekijkt en de juiste beslissing maakt. Ik win er ook niets mee, want er waren nog jongens voor mij.