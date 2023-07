Belgische triomf! Jasper Philipsen knalt onhoudbaar naar ritwinst in de eerste massasprint van de Tour

Jasper Philipsen heeft de derde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De ‘Vlam van Ham’ was na 193 kilometer tussen Amorebieta-Etxano en Bayonne de snelste in de verwachte massasprint. Hij won voor Phil Bauhaus en Caleb Ewan. Wout van Aert werd vijfde. Adam Yates blijft leider in het algemene klassement.

Geel: Adam Yates (Gbr)

Groen: Victor Lafay (Fra)

Bolletjes: Neilson Powless (Vst)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Bayonne was de kroniek van de aangekondigde sprint. In een tricky finale kwam Alpecin-Deceuninck met Jonas Rickaert op het juiste moment naar voren en Philipsen maakte het perfect af. De surprise van de dag was Phil Bauhaus die tweede werd voor Caleb Ewan. De grote geklopten van de dag waren Wout van Aert (vijfde) en Mark Cavendish (zesde).

Het verhaal van de etappe zelf was maar schriel. Al in de start ging Neilson Powless op stap. Alleen Laurent Pichon ging in op de invitatie. De Amerikaan van EF Education-EasyPost mocht met de goedkeuring van het peloton nog meer punten sprokkelen voor de bolletjestrui, zodat hij nu al zeker is dat hij woensdag de eerste Pyreneeënrit in als leider van dit nevenklassement start. Hij pakte de volle buit: of zeven punten op de vier cols en colletjes.

Na 35 kilometer was de voorsprong 3’30”. Vanaf dat moment gingen de aanjagers van de spurtersploegen wat harder trappen, want het eerste uur werd amper 37,2 km gehaald.

Eenmaal Powless de punten binnen had, liet hij zich uitzakken en ging Laurent Pichon vanaf San Sebastian (na 116 km) alleen verder. Het werd een triomftocht voor de bijna 37-jarige Fransman die aan zijn derde Tour bezig is. Voor het eerst sinds 2018 is hij er opnieuw bij, weliswaar als bescheiden helper van Arkéa-Samsic. Het leverde hem de prijs van de strijdlust op als absolute hoogtepunt uit zijn lange profcarrière. Op 47 km van het einde zette het peloton de turbo op. Het sprookje van Pichon eindigde net buiten Saint-Jean-de-Luz op 37,5 km van de streep. Op dat moment zaten alle treintjes al voorin, netjes naast elkaar. Twintig kilometer van de finish moest de Bretoen het peloton laten gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de Belgen?

Wout van Aert hield op dik honderd meter van het einde in toen Philipsen links van hem kwam en de nadar ook een lichte bocht maakte. De Herentalsenaar stokte zijn inspanning.

Met Jordi Meeus kregen we een derde landgenoot in de top-tien. De Limburgse beer van Bora-hansgrohe finishte zevende.

Ook te noteren: het fantastische werk van Yves Lampaert in de tricky zone op twee kilometer van het einde, maar dichter dan een vierde plaats kwam Fabio Jakobsen niet. Bij de verliezers zat ook Mads Pedersen die slechts negende werd.

Voor Tim Declercq was het opnieuw werkdag. Net als zaterdag – toen in opdracht van de ontgoochelende Alaphilippe – zorgde hij ervoor dat het duo en later Pichon alleen niet te ver wegreed. Dit keer voor Europees kampioen Fabio Jakobsen. Bij Alpecin-Deceuninck moest Quinten Hermans aan de bak in functie van Jasper Philipsen. Ze werden gesteund door de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons (Lidl-Trek voor Mads Pedersen) en de Nederlander Elmar Reinders van Jayco-Alula van Dylan Groenewegen.

Er was ook wat kommer en kwel: Maxim Van Gils liet al na vier kilometer een verband aan zijn linkerknie aanbrengen door Tourdokter Florence Pommerie. De Kempenaar viel zondag hard, net als Ewans lead out Jasper De Buyst die maandagochtend op de rollen testten indien hij na zijn val voldoende beweeglijk was om redelijk pijnvrij de Tour verder te zetten. Hij heeft behoorlijk wat last aan een pees in de linkerarm en pols die ingetapet was. Dus werd Calebs Ewan lead out door de Italiaan Jacopo Guarnieri gedaan.

Steff Cras, zestiende in het klassement, had dan weer de pech op 27 km van de finisch een lekke achterband te hebben, maar hij werd netjes teruggebracht door ploegmaat Pierre Latour van Team Totalenergies.

Wat deden de favorieten?

Gezien de tricky finale in Bayonne was de enige zorg van alle teams om alle favorieten veilig naar de laatste kilometer te loodsen. En dat gebeurde vlekkeloos.

Verder nog iets dat je moet weten?

* Tadej Pogacar reed op 150 km van de streep lek achteraan. Ook nu weer waren er toch veel lekke banden. Fabio Jakobsen en Mark Cavendish gingen hem voor. Ook Eenkhoorn reed ongeveer in dezelfde zone lek. Was er opnieuw een leukerd die punaises had uitgestrooid? Dat was zondag wel het geval.

* Het werd een toeristische tocht van Spaans naar Frans Baskenland. De eerste twee uur haalde de Tour gemiddeld slechts 37,2 km per uur. Na twee intense finales dus een ‘halve rustdag’ in afwachting van de sprint. Dat werd het derde uur opgetrokken tot 37,9 km per uur. Niet bepaald supersnel.

* Mads Pedersen won, net als zaterdag, de tussensprint van het peloton. Het leverde de Deen 13 punten op. Peanuts natuurlijk in vergelijking met de 50 die vandaag en dinsdagmiddag in Nogaro te verdienen zijn.

* Matteo Trentin zocht op dik zestig kilometer van het einde de wedstrijddokter op. De Italiaanse helper van UAE Team Emirates kwam zondag redelijk hard alleen ten val.

De uitslag:

© BELGA