Schrik niet als u straks topdarter Michael van Gerwen op tv ziet: “Ik ga er een tijdje niet hetzelfde uitzien of normaal klinken”

Van Gerwen mist zo voor het tweede jaar op het rij het WK voor landenteams. Vorig jaar liet hij de World Cup ook al passeren vanwege een (pols)blessure. “Het is enorm teleurstellend dat ik er opnieuw niet bij ben”, sakkerde Van Gerwen toen. “Vooral omdat ik me goed voelde over mijn vorm na het winnen van de Premier League en US Darts Masters.”

Nederland sneuvelde in de tweede ronde tegen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Nu, drie weken later, heeft de drievoudige wereldkampioen meer uitleg gegeven bij zijn forfait vanwege een geplande operatie aan de tanden en kaak.

“Met zo’n druk schema is het altijd moeilijk om zoiets in te passen, vooral met een operatie die veel hersteltijd met zich meebrengt”, aldus ‘MvG’ op zijn sociale media. “In mijn geval zal ik er misschien een tijdje niet hetzelfde uitzien of normaal klinken. Er staat ook gepland om een beugel te plaatsen en een operatie in de toekomst. Ik wil niet dat dit invloed heeft op mijn prestaties op de Poland Darts Masters en World Matchplay die eraan komen en ik zal mijn best doen om beide evenementen te winnen. Echter ben ik op dit moment nog herstellende en ik hoop dat iedereen dit kan begrijpen.”

Afgelopen weekend verloor Van Gerwen nog van landgenoot Raymond van Barneveld: