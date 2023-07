Victor Lafay achterna: ook deze toppers gaan in de Tour op zoek naar een nieuw contract

Officieel mogen nieuwe wielertransfers pas openbaar worden gemaakt op 1 augustus. Toch worden de rustdagen in de ronde van Frankrijk traditioneel gekleurd door onderhandelende makelaars. Voor renners in hun laatste contractjaar is het daarom des te belangrijker zich te tonen in deze Tour. De Fransman Victor Lafay gaf in het openingsweekend alvast het goede voorbeeld. Een greep uit enkele renners die zich nog in de kijker kunnen rijden.