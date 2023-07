Documentairemaker Dimitri Van Zeebroeck koos voor carrière als wijnboer: “Blijkbaar heb ik er een feeling voor”

Dimitri Van Zeebroeck met zijn wijngaard in Catalonië: “Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt en zo weinig verdiend.” — © Dimitri Van Zeebroeck

20 jaar lang was Dimitri Van Zeebroeck fotograaf en documentairemaker. Maar na de lockdown in 2020 ging de Antwerpenaar in Spanje op zoek naar een nieuw leven. Hij verkocht zijn huis in Berchem en begon een wijngaard aan de oever van de Ebro in Catalonië. Na drie jaar wroeten bracht hij onlangs zijn eerste twee natuurwijnen uit. “Ik heb hier een levenskwaliteit die ik in België nooit zou gehaald hebben.”