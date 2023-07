Bestuurder op het matje bij burgemeester na onverantwoord rijgedrag in Genk

Een bestuurder die met zijn minderjarige dochter als passagier de auto liet driften op de rotonde van de Emiel Vandorenlaan in Genk zal hierover gehoord worden door burgemeester Wim Dries. Na zijn onverantwoord rijgedrag werd zijn auto bestuurlijk in beslag genomen.

Politie Carma heeft de gevaarlijke bestuurder in de nacht van vrijdag op zaterdag geverbaliseerd. De man beging meerdere verkeersovertredingen en hij reed onverantwoord snel over de Onderwijslaan en de Stalenstraat. In de Emiel Vandorenlaan bracht hij omstaanders in gevaar en liet hij zijn auto driften. De man reed rond met zijn minderjarige dochter.

Naast de pv’s voor de verkeersinbreuken kan ook een veiligheidsmaatregel genomen worden door het lokaal bestuur, namelijk de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig. De politie neemt een voertuig dan omwille van het gevaar voor de openbare veiligheid en rust tijdelijk bestuurlijk in beslag. De burgemeester beslist over deze bestuurlijke inbeslagname. Hieraan gekoppeld zal de bestuurder ook gehoord worden door burgemeester Wim Dries. Zo laat politie Carma weten.