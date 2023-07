Meryame Kitir (Vooruit) stopt met politiek: “Tijd voor een nieuw hoofdstuk”

“Het is tijd om te stoppen met de politiek en iets nieuws te beginnen”, zo schrijft Kitir op haar sociale media. “Ik ben dankbaar voor wat ik in die 17 jaar heb kunnen opbouwen. Wat mijn toekomst wordt, zal ik de volgende tijd ontdekken. Ik draag een rugzak vol ervaring en netwerken die ik graag maatschappelijk wil blijven inzetten. Dit zal mijn laatste mandaat zijn. Tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

Meyrame Kitir (43) werd in oktober aan de kant geschoven als minister van Ontwikkelingssamenwerking na problemen op haar kabinet. Na enkele maanden ziekteverlof, keerde ze in het voorjaar terug als Kamerlid, maar ze bleef twijfelen over haar politieke toekomst.

Vooruit rekende op Kitir om in 2024, als boegbeeld, de Kamerlijst in Limburg te trekken. Door die plannen mag die partij nu een streep trekken.