Fietser (72) die levensgevaarlijk gewond raakte, werd gracht ingeduwd door bestuurder van speedpedelec

De 72-jarige fietser die zondagmiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een val in een gracht in Veldegem werd niet het slachtoffer van een ongeval, maar wel van verkeersagressie. Na een discussie zou de man door de bestuurder van een speedpedelec de gracht zijn ingeduwd, waar hij slecht neerkwam. De politie kon de vermoedelijke dader ondertussen opsporen.

Zondag kort voor de middag genoot de 72-jarige man samen met zijn echtgenote van een fietstochtje in Veldegem. Hij was samen met zijn vrouw vanuit zijn thuisgemeente Zwevezele vertrokken, een tiental kilometer verderop. (Lees verder onder de foto)

De feiten vonden plaats op de grens van Ruddervoorde met Veldegem. — © jhm

Op de grens met Ruddervoorde, bij het binnenrijden van Veldegem, kwam het tot een incident. Daarbij maakte de 72-jarige man een zware val in de gracht van de Kon. Astridstraat. Hij moest door de hulpdiensten uit de gracht worden gehaald en kreeg de dringendste zorgen toegediend. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds ligt.

De politie sloot de straat meteen af voor verder onderzoek, wat erop wees dat de omstandigheden niet volledig duidelijk waren. Algauw bleek immers dat de man niet zomaar in de gracht was gevallen. En dat het ook niet om een gewoon verkeersongeval gaat. (Lees verder onder de foto)

De straat werd afgesloten voor onderzoek. — © jhm

De man zou in een hoogoplopende discussie geraakt zijn met een voorbijrijdende bestuurder van een speedpedelec, omdat er sprake was van hinderlijk gedrag. Die discussie zou ontaard zijn en de bestuurder van de speedpedelec zou daarop de 72-jarige man in de gracht geduwd hebben. Daarbij kwam de man slecht neer en raakte zo levensgevaarlijk gewond.

Dader opgespoord

In ieder geval bleef de bestuurder van de speedpedelec nadien niet ter plaatse. In die zin gaat het dus niet om vluchtmisdrijf bij een ongeval, maar om slagen en verwondingen.

De man werd dankzij het opsporingswerk van politiezone Het Houtsche maandag gevat. “De man werd intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter”, meldt het parket van West-Vlaanderen. “Hij werd voorgeleid op verdenking van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden.”