VIDEO. “We hebben een ster”: Urska Zigart (mevrouw Pogacar) verbaast vriend en vijand met prachtige cover van Adele

Terwijl haar vriend Tadej Pogacar de Tour naar zijn hand probeert te zetten, zit Urska Zigart in Italië voor de Giro Donne. De Sloveense werd 45ste in de vier etappe, gewonnen door Elisa Longo Borghini, en staat momenteel 25ste in de stand op 3’59” van roze trui Annemiek van Vleuten. Tussendoor liet Zigart zich van een heel andere kant zien. Op de Instagram van ploeggenote Letizia Paternoster verscheen een video waarin ze ‘Someone Like You’ van Adele op prachtige wijze brengt, terwijl ze ook zelf piano speelt. “We hebben een ster”, schreef Paternoster erbij.