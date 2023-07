Verdachten geïdentificeerd van aanval op Loonse student (22) in treinstation Brussel-Zuid

De twee dieven die een bijtend product gooiden in het gezicht van een 22-jarige student uit Borgloon zijn geïdentificeerd. Dit meldt de federale politie na het opsporingsbericht dat vorige week werd verspreid over de diefstal in het treinstation Brussel-Zuid op 15 februari.

LEES OOK. Politie op zoek naar twee mannen die bijtende stof in gezicht van Lonenaar (22) gooien

Een week na de verspreiding van de foto’s van de daders heeft de politie de mannen kunnen identificeren dankzij de hulp van burgers. In de video bij het opsporingsbericht vertelde de 22-jarige Sijmen uit Borgloon dat hij met zijn vriendin terugkwam van een weekendje Parijs en dat hij om 4 uur ’s morgens in het Zuid-Station was gestrand doordat hun bus te laat was gearriveerd. De student journalistiek werd aangesproken door een man die om tabak of kleingeld vroeg. De man bleef aandringen en op dat moment stal zijn kompaan de gsm. De student liep achter de man aan, maar toen hij die had ingehaald, spoot die een flesje leeg in zijn gezicht. Daarin zat een bijtende vloeistof, mogelijk thinner, ammoniak of white spirit. Sijmen raakte gewond aan de ogen. De daders konden ontkomen.