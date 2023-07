Plopsaland opent straks gloednieuwe indoorzone van 12,5 miljoen euro: “Allemaal in thema van populair clowntje”

In Plopsaland wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de volledige gethematiseerde zone rond Bumba, namelijk Circus Bumba. De nieuwe indoorzone moet op vrijdag 21 juli officieel haar deuren openen. Naast Mayaland is het al de tweede overdekte ruimte van het pretpark. Met zo’n ‘all weather-attracties’ wil Plopsa inspelen op het wisselvallige weer buiten het hoogseizoen. (Lees verder onder de foto’s)

In Bumballoon nemen kleurrijke ballonnen je mee doorheen een reis in het circus. — © dme

Plopsaland De Panne opent op vrijdag 21 juli de gloednieuwe indoorzone Circus Bumba. — © dme

De nieuwe indoorzone beschikt over 5 attracties. “Met ‘Op Reis Met Bumba’ maak je met een auto een onvergetelijke reis rond de wereld van het kinderfiguurtje”, zegt Sofie Loy van Plopsa. “Maak je klaar voor een avontuur in de jungle en de sneeuw, maak kennis met Bumba’s vriendjes en vriendinnetjes in China en ontdek het leven onder water, in de kosmische ruimte en zoveel meer. In ‘De Dolle Bus’ maak je een dolle rit. Hou je vast aan de takken van de bomen, want ‘De Dolle Bus’ is volledig op hol geslagen.”

“In Bumballoon nemen kleurrijke ballonnen je mee doorheen een reis in het circus. Kies jouw favoriete kleur, stap in en geniet van een duizelingwekkend rondje in de lucht. In ‘Tumbi’s Ballenbad’ duik je in het kleurrijkste ballenbad van de circuswereld. Er liggen duizenden ballen je op te wachten om uren in rond te dobberen. In de laatste attractie, Poppa’s Klimtoren, klim en klauter je naar het hoogste punt. Geniet er van een prachtig uitzicht over het volledige circus. In het minitheater zal er dagelijks een show van Bumba ingepland worden. Het restaurant van ‘Fred Kroket’ maakt plaats voor een nieuwe eetplek in een spiegeltent.”

Circus Bumba opent officieel op vrijdag 21 juli. Plopsa investeert 12,5 miljoen euro in het project.

In het minitheater zal er dagelijks een show van Bumba ingepland worden. — © dme

In ‘De Dolle Bus’ maak je een dolle rit. — © dme