Lummense Kinderburgemeester Noah schenkt 310 euro aan Het Open Poortje

Lummen

Tijdens de laatste kindergemeenteraad in Lummen bezochten de leden Het Open Poortje. Daarna nam Noah Cardinaels (11) afscheid als kinderburgemeester.

“Vorig jaar had ik een bezoekje gebracht aan Het Open Poortje, dus het was niet nieuw voor mij”, vertelt Noah. “Het is leuk dat de medewerkers acties organiseren voor mensen die het moeilijk hebben en dat ze strijden tegen kinderarmoede. Ze verkopen er kleding, je kan er iets eten en drinken en de prijzen zijn er laag.”

“Tijdens de laatste kinderfilm verkochten we drank en chips”, vertelt Noah. “Dat bracht 310 euro op. Die opbrengst schonken we aan Het Open Poortje. Samen met nog enkele andere kinderen van het zesde leerjaar nam ik afscheid als kinderburgemeester. De fijnste activiteit vond ik het planten van bomen in Gestel, maar ook de opruimactie langs de straten van Lummen was tof.” (klu)