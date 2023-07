VIDEO. Een prachtige boodschap uit de volgwagen: vrouw van vluchter Laurent Pichon zorgt voor kippenvel

Laurent Pichon trok er maandag op uit in de Tour. De Fransman van Cofidis had lange tijd bolletjestrui Nelson Powless meer, maar die haakte na alle bergjes af. Pichon moest dus nog zo’n 70 kilometer alleen verder, tegen een jagend peloton. Zijn vrouw Fanny reed mee in de volgwagen en kreeg even de microfoon overhandigd, waarna ze een prachtige boodschap in de oren van Pichon riep.