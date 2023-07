Michiel Jonckheere zet stap van jeugdtrainer naar staf van A-kern: “Laten we eerst een positieve werkomgeving creëren”

KV Oostende schrijft een nieuw verhaal met vooral eigen mensen in de staf. Kurt Bataille en Michiel Jonckheere zijn de meest gekenden. Uiteraard koos KVO hen niet omwille van hun Oostendse verleden maar vooreerst om hun kwaliteiten. Zo voetbalde Michiel Jonckheere negen seizoenen bij KVO, vanaf 2011 eerst twee in tweede klasse en daarna zeven in eerste. Nadien volgden nog twee jaargangen bij KV Kortrijk. Vorig seizoen zette Jonckheere de stap naar het trainersvak, bij de U18 van KVO. Hij combineerde dat met voetballen bij toenmalig tweedeprovincialer Bredene. “Ik deed die trainersjob ook omdat Geert Peene en Kurt Bataille in de jeugdwerking betrokken waren. Aan hen had ik veel steun. Dat versnelde het proces”, zegt Michiel Jonckheere. “Mijn spelersgroep had veel verschillende persoonlijkheden. U18 is ook niet steeds een gemakkelijke leeftijdscategorie.”

Met het UEFA A-diploma op zak is hij dit seizoen een van de assistenten van Stijn Vreven bij KV Oostende. “Het gaat inderdaad heel snel. Ik had dit niet voorzien, maar plots kwam de vraag om samen met Kurt Bataille toe te treden tot de staf van de eerste ploeg. Heel lang was het nog onduidelijk. Toen bekendraakte dat Nils Vanneste sportief directeur werd, was het een gemakkelijke keuze. Onze staf heeft vertrouwde gezichten. Ook heeft trainer Stijn Vreven dezelfde voetbalvisie. Het klikt goed.”

Door dik en dun

Of Michiel Jonckheere meer druk zal ervaren of net meer sympathie zal krijgen als kind van het huis, is niet geweten. “Je kan nu nog geen ambities verwoorden. De spelersgroep kan er binnen een maand anders uitzien”, beseft Michiel Jonckheere. “Laten we eerst proberen een positieve werkomgeving te creëren. Ook verlang ik een duidelijke communicatie met de supporters. Naar hen willen we luisteren. Pas daarna kunnen we over resultaten spreken. We hebben een trainer die niet meteen naar namen kijkt. Gasten die presteren, een hoog niveau halen en een goede mentaliteit hebben, zullen spelen. Dat geldt ook voor de jongeren”, benadrukt Jonckheere, die de voorbije anderhalve week positief met Stijn Vreven samenwerkte. “Als speler was hij een krijger. Als trainer brengt hij ook emotie en passie. Maar hij is geen bullebak die mensen persoonlijk aanvalt”, zegt Michiel Jonckheere, die ook een beeld van de ideale assistent schetst. “Je hoeft geen jaknikker te zijn. Je moet ook je mening verwoorden. Wanneer je training geeft, moet het niveau hetzelfde blijven. Misschien staat een assistent wel iets dichter bij een spelersgroep dan een hoofdcoach. Vooral ondersteunt een assistent zijn hoofdcoach door dik en dun.”