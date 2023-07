‘Game of thrones’-acteurs Kit Harington en Rose Leslie ouders geworden van een dochtertje

Het koppel had al een zoontje van twee en kreeg nu een dochter. Haar naam is niet bekend, Harington en Leslie schermen hun privéleven liever af. Hun woordvoerder liet enkel weten dat ze “verheugd zijn” met het nieuwste lid van hun gezin.

Harington vertelde in februari op de zetel bij talkshowhost Jimmy Fallon dat hij en Leslie een tweede kindje verwachtten. Hij vertelde toen al grappend dat ze dat aan hun zoontje hadden proberen uit te leggen, maar dat hij “te jong was om het concept te begrijpen”. Het koppel ontmoette elkaar op de set van Game of thrones. In 2011 begonnen ze een relatie, in 2017 stapten ze in het huwelijksbootje.