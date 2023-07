Jhonatan Narvaez houdt Gianni Vermeersch van ritwinst en is nieuwe leider in Ronde van Oostenrijk

Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) was maandag de snelste in de tweede etappe van de 72e Ronde van Oostenrijk (cat. 2.1), met start in St. Anton am Arlberg en aankomst na 158,8 kilometer in Innsbruck. De 26-jarige Ecuadoraan liet in een massasprint Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) en de Spanjaard Javier Serrano (Eolo-Kometa) achter zich.