IN BEELD. Verenigde Lutlommelaren vieren 120ste verjaardag met eigen versie van ‘Te land, ter zee en in de lucht’

De festiviteiten startten vrijdag met een gezellig ledenfeest. Zaterdagnamiddag streden een 20-tal deelnemers tijdens Fiets ’em erin tegen elkaar om zo snel en zo droog mogelijk aan de overkant van de waterbak te geraken. Iedereen kreeg drie kansen: eerst mochten ze gewoon proberen om het parcours te doortaan, daarna werd het middenstuk van de balk smaller gemaakt en de derde keer was het middenstuk een wip.

Vele pogingen eindigden in het water, maar winnaar Elout Rwagasore (11) geraakte elke keer droog aan de overkant. Hij fietste als garnaalvisser met veel durf en zekerheid over de balk. Basiel Van de Perre raakte twee keer droog aan de overkant en werd tweede. Lars Philtjens (11) geraakte ook twee keer droog aan de overkant en werd derde. Eline Willekens (10) was de jongste deelnemer. “Ik ben helaas twee keer in het water gereden”, lacht ze. “De tweede keer ging het fietsen het best en ben ik droog aan de overkant geraakt. Het was wel eng en spannend om van de berg af te rijden.” De prijs voor originaliteit ging naar Steve Nelsen. Hij probeerde met zijn Vikingschip de overtocht te maken, maar belandde telkens in het water. De pechprijs ging naar Loes en Stef.

“Een heel weekend lang organiseerden we activiteiten voor ons 120-jarig jubileum”, vertelt Rob Mertens van de Verenigde Lutlommelaren. “Zo was er zaterdagavond nog 30+-fuif en zondag een gezellige familiedag. We zijn blij met alle vrijwilligers die steeds klaar staan om te helpen. Zonder hen kunnen we zo’n weekend niet organiseren.” (nma)

