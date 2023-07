Elisa Longo Borghini wint vierde etappe, Annemiek van Vleuten blijft leidster in Giro Donne

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) heeft maandag de vierde rit in de 34e Giro Donne, met start in Fidenza en finish na 134 kilometer in Borgo Val di Taro gewonnen. De 31-jarige Italiaanse kampioene haalde het in een sprint met drie van de Amerikaanse Veronica Ewers en rozetruidraagster Annemiek van Vleuten.

Van Vleuten (Movistar) blijft leidster. De 40-jarige Nederlandse heeft 49 seconden voorsprong op Longo Borghini en 53 seconden op Ewers.

Op de beklimming van de Bardi, de eerste van drie hellingen na 83 kilometer koers, liet de Nederlandse Ilse Pluimers medevluchtsters Silvia Zanardi en Amalie Dideriksener in de steek. De Italiaanse en de Deense werden snel weer opgeslokt door het peloton. Daarin was er opschudding toen Van Vleuten ten val kwam. Ze zat snel weer op de fiets en kon zonder al te veel schade beginnen aan de resterende 36 kilometer.

Ewers was de eerste die naar Pluimers toe reed. De Amerikaanse liet de Nederlandse snel achter zich, maar kreeg tijdens de beklimming van de Strela zelf het gezelschap van Longo Borghini en Van Vleuten. Longo Borghini bleek de beste daalster van het drietal, maar in het dal hervormde de kopgroep zich. Op anderhalve kilometer zat de klad erin vooraan. Van Vleuten werd door haar twee metgezellen gedwongen de kop te nemen. Ze begon de spurt dan maar van ver op kop en werd geremonteerd door Longo Borghini en Ewers.

Dinsdag is Salassa startplaats van de vijfde etappe. Vanuit de kleine gemeente in de buurt van Turijn gaat het naar Ceres, waar na 105,6 kilometer de eindmeet ligt op de Piazza Municipio. Onderweg wacht na acht kilometer de beklimming van de Cima Coppi, 1e categorie. Daarna volgen nog twee beklimmingen van derde categorie in Vietti en de Sant’Ignazio. Na die laatste klim is het nog twaalf kilometer tot de finish.

“Girorit winnen als Italiaans kampioene is speciaal”

“Deze overwinning is echt wel heel speciaal”, verklaarde Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) maandag naar haar zege in de vierde Girorit. “In de ronde van je land winnen in de tricolore kampioenentrui, doet je wel wat.”

“Bovendien houd ik met Annemiek van Vleuten een renster achter mij waar ik tonnen respect voor heb. Deze overwinning is ook goed nieuws voor onze nieuwe sponsor.”

Dinsdag staat er een zware etappe op het programma. “Ik denk dat we die mogen omschrijven als de koninginnenrit. We zien wel wat er daarin allemaal mogelijk is. Vandaag was ook best wel een pittige etappe. Ewers was gaan aanvallen en ik kon reageren op een tegenreactie van Van Vleuten. Ik probeerde daarna in de afdaling een kloof te slaan, maar op de vlakke wegen naar de eindmeet deed ik er beter aan die twee terug te laten komen. En dan zette ik alles op mijn sprint. Een goede zet.”