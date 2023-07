“Winkeldiefstal, ene gaan lopen met parfum en er zijn beelden.” We zijn nog niet lang in de Hasseltse winkelstraten of er komt al een oproep van een winkeldiefstal binnen. Team Oliver, het gauw- en winkeldiefstallenteam, schiet in actie. “Als we dieven oppakken, zeggen ze: ‘we weten het, uit Hasselt moet je eigenlijk wegblijven’. Dat is een compliment voor ons team.”