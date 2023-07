Gasten van ’t Weyerke op de planken met ‘Buurtpolitie’-actrice Ilse La Monaca

“Het opzetten van een musical gaat niet alleen om de voorstelling zelf, het is een verhaal van samen zijn”, vertelt Livia La Monaca, teamcoach van het vrijetijdsteam en een van de bezielers van het project. “Zoveel mensen hebben hier hun schouders onder gezet en letterlijk of figuurlijk een belangrijke rol gespeeld. En het resultaat is prachtig.”

De musical vormde een nieuwe uitdaging voor de zorggebruikers. “We willen het vrijetijdsaanbod voor de zorggebruikers fris houden en daarom zijn we altijd op zoek naar een uitdaging”, vertelt Livia. “Toen bleek dat er heel wat interesse was vanuit de zorggebruikers en dat we konden samenwerken met Ilse La Monaca, hebben we geen seconde getwijfeld.”

Niet te stoppen

Het directieteam van ’t Weyerke en cultuurcentrum Muze steunden het project volledig. “We willen mensen kansen geven”, vertelt Inge De Geyter, directeur communicatie en projecten in ’t Weyerke. “Niet alleen de zorggebruikers, maar ook de werknemers en de vrijwilligers. Dat zit in ons DNA en dat zetten we op zo veel mogelijk manieren om in de praktijk.”

Ilse La Monaca, een Vlaamse actrice die vooral bekende is van De Buurtpolitie, regisseerde de musical. “Dit was voor mij onbekend terrein”, vertelt Ilse. “Maar als ik terugkijk naar het traject dat we afgelegd hebben, kan ik alleen maar tevreden zijn. Meer nog, de vriendschap die ik elke week opnieuw mocht ervaren met deze fantastische groep, was hartverwarmend. De acteurs hebben echt alles gegeven en zijn dan ook enorm gegroeid. Ze waren gewoon niet te stoppen. Dat we het eindresultaat konden brengen in de prachtige schouwburg van CC Muze, was de kers op de taart.”

Het cultuurcentrum heeft al jaren een sterke band met ‘t Weyerke en heeft in die tijd al veel initiatieven samen ondernomen. “Het cultuurcentrum gaat voor diversiteit en inclusie. Deze musical is daar een perfect voorbeeld van”, vertelt Lies Cuyx, van CC Muze. “We zijn dan ook blij dat we het project een duwtje in de rug konden geven.”