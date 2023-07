Tiktok is in de ban van UV-stickers, maar hoe werken die? En zijn ze geschikt voor iedereen?

Een stralende zon kan de huid ernstige schade toebrengen en daarom is het belangrijk om te smeren. En opnieuw te smeren. Om de twee uur en telkens je uit het water komt. Die herhaling wordt weleens vergeten, met alsnog een verbrande huid tot gevolg. Enter UV-stickers: klevertjes die onzichtbaar worden met een laag zonnecrème erover, paars als de bescherming is uitgewerkt. Tiktok is er alvast dol op, maar wat vinden dermatologen?