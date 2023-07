Dit hebt u al gemist in de Tour: Van Aert staat plots te voet, bergkoning Powless is held van de Basken én Lafay verrast sprinters

De derde etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Bayonne losbarst.

LIVE. Volg de derde etappe in de Tour de France hier op de voet

Het moet natuurlijk allemaal gebeuren in de straten van Bayonne, waar met bijna honderd procent zekerheid de eerste massaspurt van deze 110de Tour de France plaatsvindt. Daar krijgen we een eerste clash tussen o.a. onze landgenoten Wout van Aert en Jasper Philipsen.

Gebrek aan avonturiers

Al drie dagen is het van dat: een groepje renners dat voorop wil rijden, de rest die de krachten spaart voor later op de week. Zaterdag waren ze met vijf, zondag drie en in deze maandagrit nog slechts twee. Neilson Powless kreeg vanaf kilometer nul de zegen van het peloton. Alleen Laurent Pichon, de nobel onbekende Franse helper, had zin om mee te gaan met de man die zondag ook al in de marathonontsnapping van de dag zat.

De ‘native American’ wou voor de derde opeenvolgende dag punten sprokkelen voor de bolletjestrui. En die haalde hij ook gemakkelijk op. Telkens groette hij op de top ook het publiek. Pichon zag geamuseerd toe hoe hij de Tour-toeristen een leuk moment bezorgde. De Basken hebben met deze indiaan een nieuwe held.

© EPA-EFE

Met slechts één te verdienen punt dinsdag staat de toekomstige vader woensdagmorgen in de bolletjestrui aan de start van de eerste Pyreneeënrit. Na het uitvallen van kopman Richard Carapaz de allereerste dag is elke vorm van publiciteit welkom voor ploegmanager Jonathan Vaughters van EF Education-EasyPost. Héél hard moest hij daarvoor niet poweren want de eerste twee uur was het gemiddelde 36,7 km per uur.

Door slechts zulke kleine groepjes te laten voorrijden, is het ook de moeite om je als spurter in de tussenspurt van de dag te mengen.

Lafay houdt van het groen

Victor Lafay mag dan geen topsprinter zijn, de Fransman is niet van plan om die lelijk groene puntentrui zonder slag of stoot af te geven. Zo ging hij op een kleine 134 km van de finish weg uit het peloton, uitsluitend om die vijftien punten te pakken in de tussenspurt. De move werd niet meteen geapprecieerd door de rest van het peloton, maar daar heeft de Savoyard van Cofidis lak aan.

Lafay boekte 15 punten in, wat betekent dat hij leider blijft in het puntenklassement indien Wout van Aert of Mads Pedersen de sprint van Bayonne niét wint. In het andere geval rijdt hij dinsdag weer in zijn Tour-outfit van Cofidis.

In het peloton werd de tussenspurt gewonnen door Mads Pedersen. Net als zaterdag stond er geen maat op de Deen van Lidl-Trek die voorbeeldig werd gemend. Jordi Meeus werd daarin tweede, Biniam Girmay derde, Philipsen vierde en Cavendish vijfde.

© AFP

Snipperdag voor klassementsploegen

Voor UAE Team Emirates was dit de eerste snipperdag van deze Tour. Ze lieten het werk over aan de ploegen van de sprinters. De Amerikaanse kampioen Quinn Simmons (voor Mads Pedersen), Quinten Hermans (voor Philipsen), Tim Declercq (voor Fabio Jakobsen) en (voor Dylan Groenewegen) leidden het peloton. Jumbo-Visma hield zich de eerste koershelft afzijdig, maar verwacht wordt dat de Nederlandse Worldtourploeg zich nog mengt met o.a. Christophe Laporte als lead out voor Wout van Aert.

Lead out De Buyst is opgelapt

Caleb Ewan was vanmorgen in Amorebieta een blije man. Zijn lead out is tijdig opgelapt. Jasper De Buyst deed na zijn crash van zondagmiddag een test op de rollen en daaruit bleek dat de Vlaams-Brabander voldoende fit is om te starten. Of ie in de massaspurt ook zijn werk zal kunnen doen, is een andere vraag. Nog geen geluk dat Pocket Rocket ook vanuit het wiel van een tegenstander kan versnellen. Tijdens de officieuze start informeerden Oliver Naesen en Wout van Aert alvast naar zijn toestand. Al na vier kilometer hing ook Maxim Van Gils aan de auto van de Tourdokteres Florence Pommerie, de puncher-debutant die er ook bij lag in Ugaldetxo.

© BELGA

Pech voor Wout van Aert

Even pech voor Wout van Aert in de derde etappe van de Tour. De Belg van Jumbo-Visma stond op 93 kilometer van de finish stil op een beklimming, op zo’n 2 km van de top. Geen lekke band, wel een probleem met zijn schoenen. Wat later stond het peloton even stil, waardoor Van Aert al bij al makkelijk opnieuw kon aansluiten.