Melissa (29) wil dolgraag naar WK taekwondo in Mexico, maar heeft daar wat hulp voor nodig

Melissa Engels (29) uit Rekem zou in september dolgraag haar wereldtitel van taekwondo verdedigen in Vera Cruz in Mexico, maar de nationale taekwondobond komt financieel niet tussen in de reis en het verblijf. Haar moeder en trainster Edith is daarom een crowdfunding gestart.

Melissa Engels (29) doet al sinds haar achtste aan taekwondo. Ondanks haar verstandelijke beperking en motorische stoornissen, behaalde ze al heel wat medailles en titels in haar geliefde sport. “Die taekwondo-microbe heeft ze van mij”, lacht Melissa’s moeder Edith Meyers (56). “Na een erg onaangename persoonlijke ervaring in mijn jeugd zocht ik naar een sport die me de technieken van zelfverdediging kon bijbrengen. Zo kwam ik bij taekwondo terecht.”

En dat ging Edith goed af: ze behaalde zes nationale titels en werd in 2005 zevende op het Europees kampioenschap. “Onze oudste dochter Kimberley had ook aanleg voor de sport, maar haakte in haar tienerjaren af”, vertelt Edith. “Ook onze tweede dochter Melissa was ondanks haar beperkingen erg gemotiveerd. Het moeilijke voor haar is het aanleren, onthouden en uitvoeren van de ingewikkelde taekwando-figuren.”

G-sporters

In 2008 startte Edith met Chang Moo Kwan Saja een eigen taekwondoclub voor de gemeenten Lanaken, Zutendaal en Genk. Die telt op dit moment zo’n 50 leden, waarvan meerdere kampioenen in kyurugi (sparring) en poomsae (stijl). Nog steeds geeft Edith er trainingen. “Op mijn verzoek is de nationale taekwondobond ook een afzonderlijke klasse gestart voor mensen met een beperking, zowel lichamelijk als geestelijk”, vertelt Edith. “Sindsdien zijn er in heel het land honderden G-sporters die aan taekwondo doen.”

Dochter Melissa behaalde de voorbije jaren tal van titels in haar sport: in 2015 behaalde ze brons op het WK in Turkije, in 2016 zilver in Polen, in 2017 werd ze wereldkampioene in Londen, in 2018 Europees kampioene in Bulgarije en in 2019 werd ze Europees kampioene in Italië én werd ze derde op het WK in Turkije. Al die deelnames en verplaatsingen moesten Melissa en haar ouders Jos en Edith zelf bekostigen.

Winnen

“Toen begon de coronapandemie en lagen de kampioenschappen drie jaar stil”, vertelt Edith. “Maar van 21 tot 24 september wordt de draad opnieuw opgepikt met het WK in Mexico. Ook daarvoor komt de Bond niet tussen en moeten we zelf instaan voor de vlucht, het verblijf en de beveiliging, want Mexico is een gevaarlijk land. Via crowdfunding proberen we voor Melissa het nodige geld in te zamelen. Dat is zo’n 5.000 euro. Hopelijk zijn er genoeg weldoeners die haar willen steunen om haar deelname aan het wereldkampioenschap mogelijk te maken. Ze kijkt er echt naar uit en gaat er beslist een medaille behalen, want ze is in topvorm.” “Ik ga om te winnen”, besluit Melissa zelf vol overtuiging.

Wie Melissa wil steunen, kan terecht op http://steunactie.be/actie/help-melissa-naar-het-wk-in-mexico/-20717. Elke donatie, hoe klein ook, brengt Melissa een stapje dichter bij haar grote wens