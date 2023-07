VIDEO. De rust in eigen persoon: Wout van Aert staat plots te voet in de Tour, maar van zenuwen is helemaal géén sprake

Even pech voor Wout van Aert in de derde etappe van de Tour. De Belg van Jumbo-Visma stond op 93 kilometer van de finish stil op een beklimming, op zo’n 2 km van de top. Geen lekke band, wel een probleem met zijn schoenen. Wat later stond het peloton even stil, waardoor Van Aert al bij al makkelijk opnieuw kon aansluiten.