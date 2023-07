Zinho Vanheusden (23) is terug thuis. Standard haalt het toptalent van weleer langs de grote poort terug en geeft hem de kans om zijn carrière te herlanceren. Toch een gok van de Rouches. Is hij na drie jaar vol blessureleed en een rampzalig seizoen bij AZ wel nog in staat om op niveau te komen? “Het was één grote martelgang voor die jongen”, klinkt het in Nederland.