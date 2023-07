KSA Eigenbilzen verkoopt wc-papier om op kamp te kunnen gaan

Eigenbilzen

Wc-papier kon deze week geschrapt worden van heel wat boodschappenlijstjes. Om geld in te zamelen voor hun tweedaags kamp gingen de KSA-leden uit Eigenbilzen namelijk op pad om wc-rollen te verkopen.

“Het is weer eens iets anders dan wafels verkopen”, lacht Jasper Bollen van de leidingsploeg. “Het voordeel is dat iedereen wc-papier gebruikt, dus de verkoop gaat heel goed. We verkopen in Eigenbilzen en Hoelbeek en doen dat met verschillende groepjes. Iedereen is heel enthousiast. Hoe meer rollen we verkopen, hoe meer activiteiten we kunnen inplannen op kamp, zoals bijvoorbeeld paintballen of karten.” (joge)