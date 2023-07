Jelle Janse pakt zilver op het BK 100 kilometer in Veldegem: “Het BK marathon wordt het volgende doel”

Jelle Janse (40) is in het West-Vlaamse Veldegem in een tijd van 7u17’00” als tweede geëindigd in het BK over 100 kilometer. “Het was de eerste keer dat ik deelnam aan een wedstrijd van die lengte op de weg”, vertelde de afstandsloper uit Lubbeek, die tien jaar geleden als gevolg van een weddenschap het loopwereldje leerde kennen.

Janse was in zijn jeugdjaren ook al erg sportief aangelegd, meer bepaald als competitiezwemmer. “Die sport beoefende ik van mijn zesde tot mijn zeventiende vrij intensief. Daarna viel het allemaal een beetje stil. Af en toe liep ik nog eens een halfuur, maar daar bleef het bij. Maar dan kwam de ommezwaai. Ter gelegenheid van mijn huwelijk wilde mijn sportieve oom de waarde van mijn trouwcadeau verdubbelen op voorwaarde dat ik mij stilaan op de loopsport zou storten. Ik nam het geschenk met beide handen aan. Het eerste objectief was een marathon. Specifieke schema’s volgde ik niet, ik deed het allemaal een beetje zoals ik het zelf aanvoelde. Zes maanden later was het zover. In Kasterlee kreeg ik een tijd van 3u40’ achter mijn naam. Intussen heb ik zo’n vijftien marathons gelopen. Mijn beste prestatie kwam er eerder dit jaar in Rotterdam met 2u35’21” als eindtijd.”

Persoonlijk record verbeteren

“Om zo’n marathon voor te bereiden, moeten er natuurlijk kilometers gelopen worden. Het blijft daarbij constant een evenwicht zoeken tussen te weinig en te veel. Ik ben natuurlijk geen profatleet, ik moet immers alles zo vlot mogelijk kunnen combineren met mijn gezin en mijn job bij Euroclear Bank. In de aanloop naar Rotterdam kwam ik uiteindelijk aan weken van 150 kilometer. Mijn trainingsindeling is zeker niet optimaal gericht, maar ik doe het graag en voel er me goed bij. En dat is voor mij het belangrijkste. Ik mik nu op het BK in Eindhoven in oktober in de hoop dat persoonlijk record nog eens te kunnen verbeteren.”

Het is dan bij Janse in de loop der jaren niet bij de marathonafstand gebleven. Zo stond hij vorig jaar aan de start van het BK 24-urenloop, waarin hij met een totaal van iets meer dan 200 kilometer beslag legde op de vierde plaats. En dan was er nog de Ultra Trail van de Mont Blanc, een natuurloop over 170 kilometer, die hij in iets meer dan 32 uren afwerkte. “Die uitdaging zou ik volgend jaar nog eens met alle plezier willen aangaan. Dat gaat echter zomaar niet. Er zijn immers meer dan tienduizend gegadigden en er is slechts plaats voor 2.400 deelnemers. Ik zal me dan in een of andere wedstrijd van die organisatie moeten kwalificeren en daarbij nog geluk hebben in de loterij.”

Intussen kan Janse nog een tijdje genieten van de vier medailles die hij in Veldegem verdiende. Naast de nationale titels waren er ook de Vlaamse titels te verdienen met zilver in de algemene uitslag en goud in zijn leeftijdscategorie. “Na veertig kilometer waren we nog met vier in strijd voor de zege, maar toen Wouter Decock na zeventig kilometer versnelde, was het verdict gevallen. Voor mijn eerste 100 kilometer op de weg kon ik me geen beter debuut indenken. En ik heb ervan genoten, het was daar in Veldegem daarenboven een vlotte en superleuke organisatie.”