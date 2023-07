Hoe zou het zijn met … Phil Kevin? “Mijn blonde krullen liet ik knippen om er minder gay uit te zien”

Hoe zou het zijn met …? Van Houthalens synthesizerfenomeen Mario Mathy, over TMF-presentator VJ Olli tot komisch rijschoolduo Johnny en Jozef. In ‘Hoe zou het zijn met …?’ praten we tien afleveringen lang bij met Limburgers die jaren geleden volop in de belangstelling stonden.

Hij werd geboren als Philip Vandenborne, maar op het podium laat de Truienaar zich sinds 1989 Phil Kevin noemen. Samen met Christine Muyldermans, al achtentwintig jaar zijn wederhelft, woont hij op Tenerife. Hun elfjarige zoontje pendelt tussen het zonovergoten vakantieoord en heimat Sint-Truiden. Het gezin is enkele weken in het land voor familiebezoek, maar Philip en Christine – bekend als Elisa Kevin – trekken graag wat tijd uit voor een gesprek. “Eigenlijk ben ik begonnen als zanger terwijl dat het plan helemaal niet was”, begint Phil. “Ik was namelijk danser, maar het was het tijdperk van de soundmixshows en een kennis had gezegd: ‘Wedden dat je je kans niet durft te wagen?’ Van het een kwam het ander en zo trof ik mezelf op een dag aan in de opnamestudio van Hasselaar Roger Baeten om mijn eerste singletje op te nemen. Mijn mama had Roger, toen een van de topproducers in Vlaanderen, opgebeld: ‘Mag ik eens langskomen met mijn zoon?’ Met de tape onder de arm ging ik de platenfirma’s af, maar alleen Stan Verbeeck van het label Rainbow hapte toe: ‘Maar ge gaat wel zelf alle platenwinkels moeten afgaan met uw singletjes’, zei hij. ‘En daar gaat ge overal zeggen: als jullie mijn plaatje kopen, zit ik binnenkort in Tien Om Te Zien.’ Die man had een neus voor zaken.”

En zo spaarde hij de kosten van een promoteam uit.

“Klopt, maar zijn aanpak werkte. In 1989, het eerste jaar van Tien Om Te Zien in Blankenberge, mocht ik Komaan En Doe Het brengen. Als een losgeschoten jarretelle werd ik gelanceerd in de Vlaamse showbizz. In twee maanden tijd kwam ik achttien keer op televisie. Het was het juiste nummer op het juiste moment.”

En de juiste blonde krullen op het juiste moment.

“Dat ook. (lacht) Ik was negentien en moest mijn legerdienst gaan doen. Maar dat kon natuurlijk niet met die krullen. Laten we zeggen dat ik een achterpoortje had gevonden om me ongeschikt te laten verklaren. Het was de start van mijn glorieperiode. En vijfendertig jaar later krijg ik nog steeds de vraag: ‘Waar zijn die krullen?’”

Vind je dat vervelend?

“Integendeel, ik vind het grappig. Het illustreert hoe magisch die periode was: niet alleen voor mij, maar voor de hele Vlaamse showbizz. Ik heb daarna nog meer goeie nummers uitgebracht, met een ander kapsel, maar die hebben nooit dat succes behaald. Als ik nu ergens optreed in Vlaanderen, mag ik niet van het podium af voor ik Komaan En Doe Het heb gezongen. Het is mijn heilige drievuldigheid: Komaan En Doe Het, Phil Kevin en die blonde krullen. (lacht) Dat heeft mijn leven helemaal omgegooid in slechts enkele weken tijd.”

Heeft het nummer jou rijk gemaakt?

“We hebben er veertigduizend exemplaren van verkocht, maar helaas: in Vlaanderen word je niet rijk van platenverkoop.”

Will Tura, Jean Kluger, Lou Deprijck, Rocco Granata, Clouseau, K3 ...

“Dat zijn enkelingen. De norm is altijd geweest: een goed nummer uitbrengen en inkomsten genereren met optredens.”

Hoe ervaarde je de aandacht in je glorieperiode?

“Vreselijk. Herinner je je nog hypermarkt Biggs in Hasselt? Ik kon daar niet komen. Deed ik dat toch, dan stonden binnen de vijf minuten honderden mensen rond mij. Na mijn optredens in Tien Om Te Zien moesten veiligheidsagenten me begeleiden naar de auto. Ik mocht niemand een hand geven, anders werd ik in de menigte getrokken en scheurden ze me de kleren van het lijf.”

Moest je de vrouwen van je afslaan?

“Ja, wat raar was, want ik heb er nooit mannelijk en stoer uitgezien. Er waren dan ook heel veel mensen die dachten dat ik homo was.”

Naar verluidt oefende je om mannelijker over te komen.

“Ik probeerde inderdaad de maniertjes af te leren die ik vanaf mijn vijfde levensjaar had aangeleerd als klassiek balletdanser. Niet dat ik homo was, maar in die tijd was het als artiest ook not done om je te outen. Dat was toen echt een probleem. Voor de duidelijkheid: niet voor mij, want in de danswereld werk ik al mijn hele leven met LGBTQI+’ers, maar dus wel voor de buitenwereld.”

“Ik was misschien wel een van de artiesten van wie het meest gedacht werd dat hij homo was” Phil Kevin

Je moest dus niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen van je afslaan.

“Ja. Ik bereikte een breed publiek. (lacht) Als mannelijke zanger moest je in die tijd beantwoorden aan het beeld van de ideale schoonzoon. Mannen die zich aangetrokken voelen tot mannen, daar werd nooit over gepraat. Ik voelde me ook helemaal niet geroepen klaarheid over mijn geaardheid te brengen. Ik was misschien wel een van de artiesten van wie het meest gedacht werd dat hij homo was. Degenen van wie ze het níet dachten, waren het waarschijnlijk wel. Op een bepaald moment heb ik wel mijn blonde krullen laten knippen om er minder gay uit te zien.” (lacht)

Met wat kom je vandaag aan de kost?

“Zo’n vijf jaar heb ik op die succesgolf gesurft en daarna heb ik twintig jaar niet meer gezongen. In die periode heb ik me weer toegelegd op mijn oude passie en ben ik in Sint-Truiden gaan lesgeven in dansschool Stepping-Out, ook wel Studios Phil Kevin genoemd (nu The Dance Factory, nvdr). Vervolgens zijn Christine en ik de wereld rondgetrokken om zumbacursussen te geven in hotels. Bijvoorbeeld in de Iberostar Hotels in de Caraïben: we hebben jaren grotendeels in de Dominicaanse Republiek gewoond.”

De tijd van je leven?

“Zeker, al heb je dat op den duur ook wel gezien: het zand wordt niet witter dan wit en de zee niet blauwer dan blauw. Door onze situatie hadden Elisa en ik ook het gevoel dat ons leven op pauze stond. We hadden het goed, maar bouwden niets op. Daardoor zijn we zo laat aan kinderen begonnen. Toen we met drie waren, moesten we ons wel min of meer gaan settelen. Als je gewend bent om hele dagen rond te lopen op teenslippers is het moeilijk om je draai te vinden in een grijs land als België. De Dominicaanse Republiek was te ver, dus hebben we aan Iberostar Hotels onze overplaatsing naar Tenerife aangevraagd. Daar heeft het zingen het – net als die eerste keer – weer overgenomen van het dansen. Sinds 2013 heb ik opnieuw een bloeiende zangcarrière. Nu zing ik op Tenerife voor Vlaamse toeristen en op cruises voor een internationaal publiek.”

Jullie zijn ook een muzikaal duo: Phil & Elisa Kevin. Christine, zing je ook solo?

Philip: “Daarvoor zingt ze niet graag genoeg.”Christine: “Ik ben liever de vrouw achter Phil Kevin dan de vrouw naast Phil Kevin. Laat mij maar de geluidstechniek doen, dat doe ik graag.”

Waar gaat jullie zoon naar school?

Philip: “In België. Hij blijft vaak bij zijn oma, zijn tante of zijn mémé. En als hij mee naar Tenerife gaat, volgt hij de lessen via zijn tablet. Wij zijn nu eenmaal een rondtrekkend kermisvolkje, dan moet je wel creatief zijn. Ik ben net terug van drie weken Thailand, waar ik ook weer ben gaan zingen in hotels. Soms gaat Elisa mee als mijn geluidstechnicus, maar soms blijft ze ook in Sint-Truiden of Tenerife. Ons leven is altijd anders. Als we niet in Sint-Truiden of Tenerife zijn, zitten we op een cruise, een exotisch hotel of in Miami, dat we zo’n beetje als onze tweede thuis beschouwen. Het is onze uitvalsbasis voor cruises in de Caraïben. Binnenkort zijn we weer weg voor enkele weken. Kortom: het goede leven.”