Top drie in het algemeen klassement strijdt voor ritzege in Giro Donne, Longo Borghini trekt aan het langste eind

Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini (31, Lidl-Trek) heeft de vierde etappe van de Giro d’Italia voor vrouwen gewonnen. Ze was in een sprint met drie sneller dan Veronica Ewers en Annemiek van Vleuten, de top drie in het algemeen klassement. De Giro d’Italia Donne duurt nog tot zondag.