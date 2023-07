Matteo Simoni speelt alleenstaande vader in drama ‘Milano’

Maandag startten de opnames van ‘Milano’. Matteo Simoni (35) laat er een andere kant van zichzelf in zien, als alleenstaande vader die de eindjes aan elkaar probeert te knopen.

Achter de camera staan Christina Vandekerckhove, die eerder al de succesvolle documentaire Rabot en de kortfilm Mia draaide. Voor beide viel ze in de prijzen. “Tijdens het maken van Rabot voelde ik dat ik ook fictie wou maken. Na jaren werk als documentairemaker en televisiereportages ving ik verhalen op die ik normaal nooit zou horen. Al deze ervaringen, details, gedragingen en interacties legden de basis voor mijn film Milano”.

Vandekerckhove schreef ook het scenario zelf. Simoni - eerder dit jaar nog bekroond met een Ensor voor zijn rol in Zillion - speelt Alain, die zijn zoon Milano (nieuwkomer Basil Wheatley) alleen opvoedt. Hun leven komt op z’n kop te staan wanneer Milano’s moeder plots opnieuw voor de deur staat. De opnames lopen nog tot eind augustus. De film wordt in het najaar van 2024 in de zalen verwacht.