Maryna Zanevska moet meteen koffers pakken op Wimbledon na verlies tegen Oekraïense Strycova

Zanevska verloor op het Londense gras in de eerste ronde tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 623) in twee sets: 6-1 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 22 minuten. De Belgische met Oekraïense roots had in de eerste set niets in de pap te brokken en kon maar een spelletje winnen. De tweede set leek Zanevska orde op zaken te stellen. Ze liep uit tot 5-2 maar liet een setpunt liggen en gaf het nadien helemaal uit handen.

Begin mei won Strycova in Rome de enige vorige onderlinge confrontatie met Zanevska. De ervaren Tsjechische, een voormalig nummer 16 van de wereld, timmert sinds dit voorjaar na een zwangerschap aan een comeback op haar 37ste. Strycova neemt het in de volgende ronde op tegen de Poolse Magda Linette (WTA 24) of de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 121).

De 29-jarige Zanevska stond tweemaal eerder op de hoofdtabel van het enkelspel op Wimbledon: in 2017 en 2022. Ook toen ging ze er telkens in de eerste ronde uit. Haar beste prestatie op een grandslamtoernooi is een plaats in de tweede ronde op de Australian Open en US Open van 2022.