Na elf jaar kunnen Tongenaren weer trouwen in stadhuis

Na elf jaar vond op zaterdag 1 juli het eerste huwelijk plaats in het gerestaureerde stadhuis in Tongeren. Sinds 2012 konden Tongenaren alleen trouwen in het Agnetenklooster.

Het bruidspaar Frank Geets en Patricia Rosmeulen en hun familie werden hartelijk ontvangen door Tongers burgemeester Patrick Dewael en schepen Jeannine Vanvinckenroye. “Het is voor ons een historisch moment om het eerste huwelijk te mogen doen in ons gerestaureerd en vernieuwd stadhuis”, aldus de schepen. “Het is voor mij een eer om het eerste huwelijk na elf jaar in het stadhuis te mogen voltrekken.”