Buren Casa Canis steken eigen ‘kroningshoekje’ in elkaar

Ter ere van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren maakten de bewoners van Casa Canis in de Hondsstraat een mooi ‘kroningshoekje’. Het voorbije weekend werd dat officieel ingehuldigd met een gezellig samenzijn.

Enkele keren per jaar komen de bewoners van Casa Canis in de Hondsstraat in Tongeren samen voor een hapje en een drankje. “Het is een leuke manier om elkaar beter te leren kennen en de band tussen de bewoners te versterken”, vertelt initiatiefnemer Joachim Peeters. Ook nu kon een gezellig samenzijn niet ontbreken. “Enkele bewoners hebben de krachten gebundeld en ter ere van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten een mooi Kroningshoekje gemaakt. En omdat het thema van deze editie #zoekverbinding is, moesten we dit prachtig werk toch officieel inhuldigen.”