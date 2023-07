Onthaalmoeder Kim nodigt al haar opvangkindjes uit voor reünie

Al 15 jaar lang stelt onthaalouder Kim Wouters haar hart en huis open voor haar onthaalkindjes. Om die mijlpaal te vieren, organiseerde ze een reünie. Alle kindjes die ze door de jaren heen verzorgd had, werden uitgenodigd voor een dag vol plezier, herinneringen en dankbaarheid.

Kim begon haar reis als onthaalouder 15 jaar geleden. Ze had altijd al een diepgewortelde affiniteit met kinderen en een drang om hen te helpen groeien en bloeien. Ze opende haar huis en haar hart voor kinderen die een veilige en liefdevolle omgeving nodig hadden, terwijl hun ouders aan het werk waren. Jarenlang heeft Kim voor een indrukwekkend aantal kindjes gezorgd, 70 in totaal. Elke dag stond ze klaar om de kleintjes te verwelkomen, hen te troosten als ze verdrietig waren en hen te helpen bij het ontdekken van de wereld om hen heen. Kim was niet alleen een verzorger, maar ook een mentor en een vriend voor de kinderen die door haar liefdevolle handen grootgebracht werden.

Om haar toewijding en de geweldige mijlpaal te vieren, organiseerde Kim een bijzondere reünie. Alle kindjes die ze door de jaren heen verzorgd had, werden samen met hun ouders uitgenodigd voor een dag vol plezier, herinneringen en dankbaarheid. Het was een ontroerende gelegenheid. Kim werd overspoeld met liefde en waardering van de gezinnen die ze geholpen had.

Plekje in hart

Op de reünie werden ook heel wat verhalen uitgewisseld en herinneringen opgehaald. De ouders vertelden hoeveel impact Kim had gehad op het leven van hun kinderen. Ze deelden verhalen over de mijlpalen die bereikt werden, de vriendschappen die gevormd werden en de onschatbare leermomenten die hun kinderen ervaren hadden onder de zorgzame begeleiding van Kim.

De kinderen zelf waren opgetogen om Kim weer te zien. Ze omhelsden haar met warme knuffels en bedankten haar voor de liefde en aandacht die ze tijdens hun jonge jaren mochten ontvangen. Het was duidelijk dat Kim een plekje in hun hart veroverd had.