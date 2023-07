Will Tura verschijnt voor het eerst sinds alzheimerdiagnose in het openbaar tijdens laatste voorstelling ‘Vergeet Barbara’ — © Instagram

De laatste voorstelling van Studio 100-musical Vergeet Barbara ging zondag gepaard met de komst van een speciale gast. Niemand minder dan Will Tura (82) bleek in het publiek te zitten. Gert Verhulst besloot de keizer van het Vlaamse lied te begeleiden naar het podium, waar de artiest ook heel even mocht meezingen.