Tien jaar geleden dacht niemand dat hij zou gaan studeren, nu wint Waïl X-factor Award

Elk jaar reikt de hogeschool PXL de ‘X-factor Award’ uit. Dit jaar ging die eer naar Waïl Kadi, een laatstejaarsstudent Sociaal Werk met afstudeerrichting personeelswerk. “Een kleine tien jaar geleden had niemand verwacht dat ik ooit zou verder studeren, nu ben ik met onderscheiding afgestudeerd.”

Voor de verkiezing van de X-factor Award levert elke opleidingscluster aan de Hogeschool PXL een genomineerde af. Die nemen het dan tegen elkaar op in een 'Instagram battle'. De studenten met de meeste likes én de inhoudelijk sterkste studenten stromen dan door naar de finalebattles, waarin acht studenten een jury van directeurs en beleidsmakers proberen overtuigen.

“Waïl toonde zich met een torenhoog aantal likes als favoriet bij zijn medestudenten en kreeg ook veel punten van de inhoudelijke jury”, vertelt stafmedewerkster Marie Haeck. “Hij belichaamt de X-factor van de hogeschool overduidelijk. Als gewezen voorzitter van de studentencommissie van de cluster Sociaal Werk en Orthopedagogische Begeleiding én als voorzitter van de PXL-studentenraad gaf hij niet alleen blijk van zijn verantwoordelijkheids- en ondernemingszin, hij stelde zich ook duidelijk op als oplossingsgerichte bruggenbouwer. Zijn loyaliteit, constructieve houding, internationale ervaringen en zijn ‘empassie’ voor zijn medestudenten maken van hem een ideale ambassadeur voor Hogeschool PXL.”

Geschenk uit de hemel

“Het winnen van de PXL X-factor Award voelt voor mij aan als een geschenk uit de hemel”, zegt Waïl. “Een kleine tien jaar geleden had niemand verwacht dat ik ooit zou verder studeren. Maar dankzij de goede ondersteuning en kansen die ik gekregen heb aan de Hogeschool PXL kan ik met veel trots zeggen dat ik met onderscheiding ben afgestudeerd. Deze prijs maakt mijn afstuderen tien keer zo mooi. Als enige student deze prijs mogen in ontvangst mogen nemen geeft toch wel een gevoel van erkenning voor het engagement dat ik de afgelopen jaren getoond heb. En voor mij persoonlijk is erkenning het mooiste wat er is.”